بالصور.. الداخلية تعلن عن مقتل "زعيم العصابة" (التفاصيل كاملة)

10 مايو 2020 - 04:38 م

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكنها من قتل زعيم تشكيل عصابي خطير، في أسيوط محكوم عليه بالإعدام والقبض على باقي أفراد التنظيم.

وقالت الداخلية: «استمرارًا لجهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع لامن العام، ومباحث أسيوط قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إتجار في الأسلحة النارية والذخائرومحكوم عليه بالإعدام غيابياً في قضية «قتل عمد» بتزعم تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم 7 عناصر إجرامية، من بينهم 2 مطلوب التنفيذ عليهما في 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى».

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأموريات، شارك فيها ضباط بمديريتى أمن «أسيوط وسوهاج» مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم، وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة، ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وإصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و11 خزينة وكميات كبيرة من الطلقات وفرد رصاص، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى عُثر بداخلها على أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع«.

كما تم تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة من بينها منزلين «خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى»، وتولت النيابة التحقيق.