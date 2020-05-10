إصابة ضابطة.. كورونا يصل لـ"سجن النسا" في الكويت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إصابة ضابطة من الشرطة النسائية تعمل في السجون  بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الداخلية الكويتية بيان قالت فيه  :" ثبتت إصابة الضابط التي كانت مخالطة لأهلها بالمنزل وقد تم نقلها إلى المستشفى، في حين تم إجراء فحوص طبية للعسكريات الموجودات في السجن للتأكد من سلامتهن".

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر "تويتر"، اليوم الأحد، أن نتيجة واحدة ظهرت حتى الآن لإحدى العسكريات وتبين أنها سليمة وبانتظار باقي النتائج.

ولفت البيان إلى أنه :"تم وضعهن في الحجر الانفرادي منذ دخولهن السجن كل حسب تاريخ الدخول بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوص اللازمة كإجراء اعتيادي واحترازي".


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