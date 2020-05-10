» ضبط 5 آلاف مخالف لقرار الحظر في 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك تنفيذا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5 آلاف شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، وضبط 1260 سيارة مخالفة، و129 دراجة نارية مخالفة، و165 مركبة توكتوك مخالفة.

وتواصل وزارة الداخلية متابعتها بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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