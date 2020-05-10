بسبب "كورونا".. حجر 35 منزلًا في المنيا

10 مايو 2020 - 07:29 م

فرضت مديرية الصحة في مدينة المنيا، حجرًا صحيًا في المنزل لعدد 35 منزلا بشارع سيدى حبيب لمدو أسبوعين.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن ذلك يأتي ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التا?كد من ا?بجابية بعض العينات ،حيث تم ا?جراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الان تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفي?ه ا?خرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالا?جراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع ، مع تنفيذ الا?جراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.