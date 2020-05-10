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أفضل مدافعي العالم ينعت "صلاح" بوصف لايُصدق

الرياضة

صلاح
صلاح
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الطيب حسين

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نعت أفضل لاعب في العالم عام 2006 والمدافع الإيطالي المخضرم، فابيو كانافارو البالغ 46 عاما، لاعبنا المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بوصف "لايُصدق" مشبهًا إياه بـ"الآلة".

وقال كانافارو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أي مباراة متقدما بهدف، ولكنني أحترم كثيرا محمد صلاح، لقد تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف النجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2006 بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في العام ذاته، قائلا: "صلاح يشبه الآلة، إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب. لا يستسلم أبدا".

ونجح صلاح في التألق بشكل كبير مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة التي شارك فيها مع "الريدز" وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحقق لقب هداف "البريميرليغ" في الموسمين الماضيين.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.



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