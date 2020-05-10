ننشر أسعار الدولار في أول أيام عودة البنوك للعمل

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الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، في البنوك العاملة بمصر، بعد العودة للعمل.
جاء هذا مقارنه بختام تعاملات أمس السبت، ليحافظ الجنيه على سلسلة طويلة من الاستقرار.
وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
 وبلغ سعر الدولار فى بنك عودة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
كما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

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