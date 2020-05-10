إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

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وزير المالية

كورونا

إجراءات

تقشف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل 2020 في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه أكد وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.


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