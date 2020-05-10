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مرض غامض يصيب 85 طفلًا في نيويورك

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أندرو كومو
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كشف حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم، أن نيويورك شهدت وفاة خمسة أشخاص وإصابة 85 طفلاً على الأقل بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. 

وقال كومو عن المرض الغامض الذي يحاكي الحالة الالتهابية النادرة لمرض كاواساكي، "إنه وضع أودى بحياة ثلاثة من سكان نيويورك ."

وكشف في إيجازه الصحفي اليوم: "هناك حالتي وفاة إضافيتين قيد التحقيق حاليًا لعلهما يتعلقان بنفس الموقف".

ويعد هذا الرقم أعلى من الرقم الذي تم تسجيله في السابق والبالغ 73 على مستوى الولاية.

ووصف الأمر بأنه "مقلق عميق"، مضيفًا: "فقدنا بالفعل طفلًا بسبب هذه المتلازمة" بعد وفاة صبي عمره 5 سنوات يوم الخميس الماضي في مستشفى Kravis للأطفال بجبل سيناء"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وأوضح أن "نصف الحالات المؤكدة أظهرت الاختبارات أن ما يقرب إيجابيتهم للفيروس التاجي في نفس الوقت، في حين أن 81 في المائة من الحالات المتبقية كانت تحتوي على أجسام مضادة للفيروس، مما يدل على أنها تعرضت للعدوى من قبل".

وقال بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك، إن "التهديد الجديد" أصبح الآن "أولوية رئيسية" لمسؤولي الصحة في المدينة. أما الضحايا الآخرون المؤكدون فهم في السابعة من العمر في ويستشستر، ومراهق في مقاطعة سوفولك.

وأشار إلى أنه كان من الصعب اكتشافه لأنه "لا يظهر كحالة (كوفيد -19) عادية" عن طريق مهاجمة الأوعية الدموية والقلب بدلاً من الجهاز التنفسي.

وأقر قائلاً: "من المحتمل أن تكون هذه الحالات قادمة، ولم يتم تشخيصها على أنها مرتبطة بـ (كوفيد – 19)، لأنها لا تظهر على أنها (كوفيد -19) ".

وتابع: "قد يكون من الممكن - وربما من المحتمل - أن هذا هو الوضع الموجود في ولايات أخرى، مع تنبيه مسؤولي الصحة في نيويورك الإدارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى علامات التحذير".

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