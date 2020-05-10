» مع زيادة الحالات.. كورويا الجنوبية تحذر من تفشي "كورونا"

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الطيب حسين

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حذر رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، الأحد، من "موجة ثانية" من الإصابات بفيروس كورونا، مع عودة عدد الحالات الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر الأخير، بعد إجراءات تخفيف القيود التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة.
وقال الرئيس مون، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه المنصب، إن "الأمر لم ينته بعد حيث أن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الآونة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت"، بحسب وكالة "يونهاب" المحلية.
وأوضح أن "المعركة ضد كورونا مازالت طويلة"، في إشارة إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي.

وأشار مون إلى أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية تعزيز الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وتركزت الحالات الجديدة في مجموعة من الملاهي الليلية ما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سيول مؤقتا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

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