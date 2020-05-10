السائق الذي أنقذ مدينة العاشر من كارثة كبرى يكشف الكواليس

10 مايو 2020 - 11:30 م

قال طلعت سالم، سائق سيارة وقود أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة،إنه فور رؤيته اشتعال النيران بجرار المقطورة التى يقودها داخل البنزينة شغله أمر واحد فقط هو الخروج بالعربة حفاظاً على المساكن القريبة من التى فى حال انفجار السيارة ستحدث كارثة محققة.



وأضاف "سالم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:"فيه مساكن جنب البنزينة وكل همى كان أخرج بالجرار من البنزينة ..لأن لو فضلت 3 دقائق كانت انفجرت ودمرت البنزينة والمساكن المحيطة به".



ولفت "سالم"، إلى أن المقطورة والجرار الذى يقودهما كانا يحملان38 ألف لتر من البنزين، وعليه فأنه فى حال إنفجارهما سيتسببان فى كارثة حقيقية، وتابع:"جريت بسرعة وخرجت من البنزينة ورحت على منطقة جبلية وقمت بحل الجرار وتركته يشتعل بعيداً.

