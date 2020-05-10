فرنسا.. وفيات كورونا الأدنى منذ 17 مارس

10 مايو 2020 - 11:40 م

سجلت فرنسا، الأحد، أدنى معدل يومي في وفيات كورونا منذ 17 مارس/آذار الماضي.



وحسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية، ارتفعت وفيات الفيروس إلى 26 ألفا و380، بعد تسجيل 70 وفاة.

كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 210 آلاف و728 بعد تسجيل 209 حالات.

وسجلت السلطات الفرنسية 179 حالة شفاء ليصل الاجمالي إلى 56 ألفا و217.