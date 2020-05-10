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جونسون يعلن عن نظام "تحذير جديد" في ظل جائحة كورونا

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جونسون
جونسون
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المصريون ووكالات

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يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأحد، عن نظام تحذير جديد من جائحة كورونا سيجري العمل به في البلاد لمراقبة حالة تفشي الفيروس.
ومن المقرر أن يعلن جونسون النظام المكون من خمس درجات، في خطابه المقرر لإطلاع الشعب على تطورات الجائحة وخطة الحكومة بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت الهيئة أن "النظام الجديد سيكون مطبقا في انجلترا فقط، لكن الحكومة تعمل على وضع أنظمة مشابهه في بقية أنحاء المملكة المتحدة".
ويبدو أن النظام الذي يصنف مراحل الخطر من كورونا بين اللون الأخضر في أقل درجة واللون الأحمر كأقصى درجة سيكون مشابها لنظام الإنذار الخاص بخطر وقوع عمليات إرهابية، بحسب المصدر نفسه.
وفي وقت سابق الأحد، نشر رئيس الوزراء البريطاني تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد في إنقاذ الأرواح.
وكتب جونسون "لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة في التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين".
وشملت التعليمات التي نشرها جونسون "البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام".
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت الأحد، وفيات كورونا إلى 31 ألفا و855، إثر تسجيل 269 حالة جديدة، فيما ارتفعت عدد الإصابات بالفيروس إلى 219 ألفا و183.
وتحل بريطانيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، والأولى أوروبيًا.
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و148 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 282 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 463 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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