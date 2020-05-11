  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسى

"موسي" يكشف تفاصيل دهس محامي بسيارته لضابط في كمين

اقتحام مكتب الشهر العقاري بطنطا

رئيس الشهر العقاري يكشف سبب ازدحام المواطنين

كورونا

ألمانيا.. مصنع لحوم يتحول إلى بؤرة "كورونا"

حريق

السائق الذي أنقذ مدينة العاشر من كارثة كبرى يكشف الكواليس

البنك المركزي

"المركزي": ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذا الرقم

شادي حبشي

النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة شادي حبشي

عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال يفتح النار على حسن شاكوش لهذا السبب

كورونا

هانى الناظر يكشف: هذا هو موعد نهاية فيروس كورونا

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم محبي كرة القدم

وزير المالية

إجراءات تقشفية صعبة حال استمرار "كورونا"

إسرائيل.. 5 وفيات و23 إصابة بكورونا

عرب وعالم

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

5 حالات وفاة و23 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

#

تسجيل 76 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا في العراق

#

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

#

كورونا.. إسرائيل تسجل 5 وفيات و55 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا و23 إصابة جديدة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بكورونا، ارتفعت إلى 16 ألفا و477، منها 252 وفاة.
وأشارت أن بين إجمالي المصابين 74 وصفت حالتهم بـ"الحرجة"، بينها 65 تخضع للتنفس الصناعي.
فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 ألفا و430، بعد رصد 54 حالة شفاء، بحسب الوزارة.
والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخفيف قيود فرضتها قبل نحو شهرين، إثر انخفاض عدد المصابين بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. جونسون يعلن خطة تخفيف قيود "كورونا"
» بـ207.. نيويورك تسجل أدنى معدل وفيات كورونا
» باكستان.. إصابات كورونا تتجاوز الـ30 ألفاً
» "كورونا" يجبر الماليزيين على إحياء ليلة القدر بهذه الطريقة
» إسرائيل.. 5 وفيات و23 إصابة بكورونا
» جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا
» هذا ما قاله عمر كمال عن زواجه من الراقصة جوهرة
» أزهريون للمواطنين: التزموا بيوتكم البلد في خطر
» جروس.. خبر حزين يصدم محبي مدرب الزمالك السابق
» شاب يقيم داخل غرفة فتاة عمرها 12 عامًا لمدة شهر.. والجد يضبطه متلبسًا
» «الأزهر للفتوى» ا يُطلق مشروعه التَّثقيفي «قُدوة».

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية