» بـ207.. نيويورك تسجل أدنى معدل وفيات كورونا

11 مايو 2020 - 12:30 ص

سجّلت ولاية نيويورك، بؤرة كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، أدنى معدّل وفيّات يومي بالفيروس، منذ 27 مارس/آذار الماضي.



وفي مؤتمر صحفي، قال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 207 وفاة و521 إصابة بكورونا.

وأضاف أن معدل وفيات الأحد، هو الأدنى في الولاية منذ 27 مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن الفترة بين 20 مارس/آذار – 9 مايو/أيار 2020، كانت "أليمة" بالنسبة لهم من حيث الخسائر التي خلفتها كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الأحد 80 ألفا و56 وفاة بسبب كورونا، إلى جانب مليون و348 ألفا و315 مصاب، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

وتواصل نيويورك صدارتها في قائمة الإصابات بـ343 ألفا و709، توفي منهم 26 ألفا و598.

وتحل ولاية نيوجرسي ثانيا بـ 137 ألفا و85 ثم ماساتشوستس بـ 76 ألفا و743 إصابة

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا، وفي الوفيات تليها بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.