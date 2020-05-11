عمرو أديب يفاجيء غادة عبد الرازق بسؤال محرج عن زواجها على الهواء

11 مايو 2020 - 05:07 ص

فاجأ الإعلامي عمرو أديب الفنانة غادة عبد الرازق بسؤال محرج على الهواء بشأن زواجها من المصور هيثم زنيتا.



وقال "أديب" لغادة عبد الرازق التي كانت في مداخلة مع برنامجه "الحكاية" : الجواز بتاعكم حصل في رمضان؟".



وردت غادة قائلة: كتب كتاب فقط.



وعاد أديب للسؤال مرة أخرى عن الأمر قائلا: أخبار الجواز ايه؟ .. لترد "غادة" : حلو جدًا.



وسأل: يعني الموضوع تم أمتى؟ .. لترد: كان فيه بينا قصة حب من 8 شهور ثم عادت وتجددت قبل فترة.



