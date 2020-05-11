إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة بسبب التجمع للصلاة فوق سطح منزل بالقطامية

11 مايو 2020 - 07:09 ص

كشفت مصادر عن إحالة 12 شخصا إلى محكمة جنح أمن الدولة طواريء بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء "حسب صحيفة الوطن".



وألقى ضباط الأمن القبض على المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بالمخالفة للقرار الذي نص على منع التجمعات وعدم إقامة صلاة التراويح.



وتلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصًا بينهما 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها صلاة التراويح، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

