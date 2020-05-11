خبر سار لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية

أحمد عادل شعبان
أعلنت وزارة الصحة السعودية عددًا من الأخبار السارة للمواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن فيروس كرونا انتهى من 5 مدن بالمملكة مع تعافي كافة المصابين بهذه المدن.
وأكدت وزارة الصحة السعودية أن 5 مدن أصبحت خالية من الفيروس بعد تعافي آخر حالة فيهم وهم العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، وتعافي 4 مصابين في أحد رفيدة، ومريضين اثنين في سيهات.
وأعلنت المملكة في بيان لها تعافي 1313 من المصابين ليصبح إجمالي المتعافين في المملكة 11457 شخصا.
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