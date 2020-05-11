الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 11 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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