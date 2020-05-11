» مصطفى عبده يصدم الأهلي بسبب رمضان صبحي

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الاهلى

رمضان

صبحي

مصطفي عبده

وجه مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق، صدمة قوية لمسئولي القلعة الحمراء، بشأن نجم الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي.

وقال "المجرى" في حوار تلفزيوني له أمس الأحد أنه يفضل رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، والحصول على فرصة أخرى للاحتراف الخارجي0

وتابع نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات بقناة "أون تايم سبورت": "هو لاعب كل سنة سنجد منه كل جديد، ويجب أن يلعب في الخارج مبكرا ليصبح مثل محمد صلاح وميدو وزيدان".

واختتم: "رمضان سيفيد الأهلي في الفترة المقبلة لو استمر في صفوفه، ولكنه لن يستفاد فنيًا، الدوري المصري ضعيف جدًا، والسن الحالي لصبحي هو الأنسب للاحتراف".


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