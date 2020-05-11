قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين

11 مايو 2020 - 09:50 ص

حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز علي تقديم كل ما يمكنه لتوفير حياة كريمة للمواطنين اتخذ قرار عاجل بصرف معونة رمضان للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.

والمعونة هي صرف 1.850 مليار ريال بواقع ألف ريال للعائل و 500 ريال للتابع علي أن تكون تلك المعونة من غير حساب أموال الزكاة ، حسبما نشرت "سبق " .

جدير بالذكر أن السعودية سجلت إصابات تجاوزت 39 ألف إصابة فيما سجلت حالات وفاة 246 وتجاوز المتعافين 11 ألف حالة.