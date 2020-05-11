  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة

الإعلامية لميس الحديدي

"الحديدي": المواطن لازم يسمع الكلام

صورة من الفيديو

مُنقذ مدينة العاشر: 3 دقايق وكانت هتحصل كارثة

الشرطة الأمريكية ارشيفية

بالفيديو.. 5 إصابات بالرصاص في هجوم على حفل بأمريكا

ممدوح وافي وصى بدفنه بمقبرة أحمد زكي

بفارق 5 أشهر.. السر وراء دفن ممدوح وافي بجوار أحمد زكي

مقتل "مطلوب أمني" في تبادل لإطلاق النار مع الأمن السعودي

السعودية .. سجن وتغريم صاحب مقهى أعلن عن "بار حلال"

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

النواب لـ"عجينة": الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس

تركي آل شيخ

«آل الشيخ»: يكشف تغيرات منتظرة في كرة القدم

الطقس

الأرصاد: "بعد ساعة محدش يخرج"

أديب

"أديب": دفعت عشر أضعاف قيمة إقامة نجلي في الحجر الصحي

في عيد ميلادها..

تعرف على سر اعتزال جيهان نصر الفن وارتداء الحجاب

الصفحة الأخيرة

جيهان نصر
جيهان نصر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حلا شيحة تعود لارتداء الحجاب وتطلب من متابعيها الدعاء

#

تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين

#

تعرف على سر وضع نقطة حمراء على جبهة نساء الهند

#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

اعتزال

جيهان نصر

سعود الشربتلي

تحتفل اليوم الفنانة جيهان نصر بعيد ميلادها الـ 48 عاما التى ولدت عام 1972.

وحصلت "جيهان" على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.

اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "فاض بنا الكيل".. إعلامي شهير يوجه رسالة لرئيس مجلس النواب
» دراسة تهدد لاعبي الدوري الإنجليزي
» 9 ملايين إعانة مالية عاجلة من ساويرس وصناع الخير لـ6000 أسرة
» برلمانية: هذه الشيشة فيها سم قاتل
» أحدث ظهور لـ يارا منذ أزمة كورونا
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق
» 3 مليارات جنيه من المالية للبنك المركزى لإقراض المنشآت السياحية
» فنانة شهيرة :"مكة المكرمة وجهتي بعد كورونا"
» الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي عبر الإنترنت
» عمر كمال يكشف: "بعت أدعية دينية ووالدي مماتش بسببي"
» اجتماع طارئ بالجبلاية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية