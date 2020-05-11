» فنانة شهيرة :"مكة المكرمة وجهتي بعد كورونا"

11 مايو 2020 - 02:08 م

كشفت المطربة لطيفة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، عن ما ستفعله فور إنتهاء الوباء العالمى والتخلص من فيروس كورونا المستجد .



حيث كتبت لطيفة قائلة :" سألونى ايه اول مكان تحبى تروحيه بعد مأساة الكورونا ،قلتلهم أكيد الأراضى المقدسة #مكة_المكرمة . يارب تزيح عنا الغمة وتحمينا".



يذكر أن احدث أعمال لطيفة، كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك"، التي طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"

