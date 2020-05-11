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9 ملايين إعانة مالية عاجلة من ساويرس وصناع الخير لـ6000 أسرة

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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متابعات- أمينة عبد العال

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ساويرس

التضامن

وزيرة التضامن

فيروس كورونا

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع هيئة البريد المصري توزيع إعانات مالية عاجلة تصل قيمتها إلى 9ملايين جنيه عبارة عن مبلغ 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة شهور لعدد 6000 من الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات وذوى الإعاقة الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا ضمن سلسلة مساعدات قدمتها المؤسستين مؤخرا استهدفت 16 ألف أسرة في 9 محافظات وشملت بجانب تقديم الدعم المالي تقديم كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية في تصريحات صحفية أن تعاون صناع الخير ومؤسسة ساويرس للتنمية لدعم الشرائح الأكثر تضررا جراء انتشار فيروس كورونا ياتى في إطار مبادرة حماية التي أطلقتها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف من السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  .

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير ومؤسسة ساويرس للتنمية قدما مساعدات مالية عاجلة لعدد  837 أسرة بمحافظة أسوان و 1139 أسرة بالأقصر و 717 بقنا و762 بالبحيرة و في الوادي الجديد 457 أسرة وفى الفيوم 977 أسرة وفى البحر الأحمر 458 أسرة وفى شمال سيناء 90 وفى جنوب سيناء 558.

من جانبها أوضحت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية أن توزيع المساعدات المالية من مؤسسة ساويرس للتنمية وصناع الخير على الأسر المستحقة يتم وفق إجراءات الوقاية الكاملة وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأشارت نورا سليم إلى أن مشاركة مؤسسة ساويرس لمؤسسة صناع الخير في تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من مخاطر انتشار فيروس كورونا تأتى في إطار إستراتيجية عمل مؤسسة ساويرس للتنمية للقيام بدورها التنموي الهام في العمل على الارتقاء بالشرائح الأكثر احتياجا ودعم دور الدولة في مواجهة الكوارث والأزمات والذي تجسد هذه الأيام في مد يد العون  للشرائح الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة وعمال النظافة والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوى الإعاقة وبخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.


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