» دراسة تهدد لاعبي الدوري الإنجليزي

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قال بوبي بارنز نائب رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، إن اللاعبين يشعرون بالقلق على صحتهم.

وترغب رابطة الدوري في استئناف الموسم في يونيو على ملاعب محايدة، بمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة، لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من نقل العدوى.

وكشفت دراسة بريطانية أن السود أكثر عرضة للوفاة بكورونا بواقع المثلين من البيض، بينما أكد بارنز أن اللاعبين الشبان من أصحاب البشرة السمراء يشعرون بقلق كبير.

وأبلغ بارنز صحيفة تايمز "هناك بعض اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق كبير، هناك لاعبون مرتبطون بأطفال صغار ولاعبون مرتبطون بشريكات حبلى وببعض الناس التي تعاني من مشكلات صحية".

وأضاف: "تحدث بعض اللاعبين الشبان السود معي وقرأوا ما كُتب في الصحافة، وهم في حاجة إلى إجابات (بخصوص الدراسة).. هل أنا معرض للإصابة بشكل أكبر، وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا؟".

وأردف "موقفي بخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من اليوم الأول أن الأمور تبدو جيدة جدا للناس مثلنا الذين يرتدون الملابس الرسمية للتعبير عن آرائهم، لكننا لن نكون هناك في أيام السبت ولن نكون نحن من نعود إلى عائلاتنا".


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