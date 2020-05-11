كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة

11 مايو 2020 - 03:14 م

قررت فتاة كويتية، فضح عامل توصيل "دليفري"، بعد مغازلتها وتحرشه بها، ونشرت صورة تثبت صحة ما حدث.

ووثقت الكويتية تحرش العامل بها عقب نشر رسالة منه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تضمنت الرسالة مغازلة العامل للسيدة، حيث قال في رسالته :" شهالصوت الحلو وشهالاسلوب الزين، فطور العافية".

وعلقت الفتاة الكويتية بأنها قررت عدم طلب أية أغراض من هذه الجمعية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيدة بضرورة الإبلاغ عن العالم وتقديم هذا الدليل للشطة والذي سيتسبب في حبسه باعتباره تحرشًا لعدم قيامه بتكرار الأمر مع فتاة أخرى.