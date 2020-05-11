» انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم

11 مايو 2020 - 05:08 م

في واقعة غريبة وصادمة، قرر عروسين الانتحار بعد قصة حب عاطفية جمعتهما لمدة عامين، بسبب تأجيل حفل زفافهما أكثر من مرة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي منها منع حفلات الزفاف والتجمعات.

وفي التفاصيل فقد أنهى بيندور غانيش (22 عاماً) و?سويام سيثاباي? (20 عاماً)، حياتهما بواسطة مبيدات حشرية تناولاها بحقل زراعي، في قرية تبعد حوالى 300 كم عن حيدر آباد، عاصمة الولاية في ?الهند?، نتيجة إكتئاب حاد أصابهما بعد تأجيل زواجهما، بسبب الإغلاق المستمر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الشرطة أن المزارع غانيش والفتاة من نفس قريته، مرتبطين بعلاقة حب لمدة عامين، وتمت خطوبتهما قبل بضعة أشهر، وكان من المقرر زواجهما الشهر الماضي، لكن عائلتيهما قررتا تأجيل الزواج، بسبب الإغلاق الناجم عن كورونا، وكان العاشقان غاضبين من ذلك.

وأدى تمديد فترة الإغلاق في ولاية تيلانغانا مؤخراً، إلى تفاقم حالة الإكتئاب لدى الاثنين، بسبب عدم اليقين بشأن موعد زواجهما.