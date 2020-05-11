مات صائمًا.. الموت يفجع الفنانة نجوى إبراهيم

11 مايو 2020 - 05:14 م

فجع الموت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، في شقيقها الوحيد الذي مات صائمًا.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنانة، لفقدانها شقيقها الوحيد، وانبرى عدد من الفنانين والإعلاميين في التعازي لها ونعي شقيقها.

يذكر أن نجوى إبراهيم إعتزلت العمل الإعلامي منذ عدة سنوات، بعد بلوغها السن القانونية للخروج إلى المعاش، وكانت قدمت عدداً من أشهر وأهم البرامج، ومنها "اخترنا لك"، "عصافير الجنة"، "6 على 6"، "فكر ثواني واكسب دقائق"، وقدمت أيضاً برنامج الأطفال "صباح الخير" مع شخصية بقلظ الشهيرة، وإرتبط بهذا البرنامج ملايين الأطفال في مصر والعالم العربي، الذين لقبوها بـ"ماما نجوى".