أول فيديو لزفاف سعودية داخل الكنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

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فايزة المطيري
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فايزة المطيري

ارتداد عن الإسلام

بعد حالة الجدل التي أثارتها، نشرت الناشطة السعودية فايزة المطيري، أول فيديو من حفل زفافها، من داخل الكنيسة بعد أن أعلنت ارتدادها عن الإسلام.

وظهرت فايزة المطيري، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، وهي ترتدي الفستان الأبيض رفقة زوجها وسط أجواء احتفالية في الكنسية رفقة زوجها الذي تطلق عليه اسم "جو".

وكانت فايزة المطيري نشرت من قبل صورة عبر حسابها على "تويتر" ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب، وعلقت: "شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف".

وأثارت الناشطة السعودية المقيمة في كندا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت تحولها من الديانة الإسلامية واعتناق المسيحية.

وتعرف المطيري نفسها عبر حسابها في موقع "تويتر" كناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان و"مسلمة سابقة"، مضيفة: "المسيح هو ربي".

ومع بداية العام الميلادي الجديد، نشرت تغريدة تتضمن صورتين لها، الأولى قديمة ترتدي فيها الحجاب إبان حياتها في السعودية على ما يبدو، والثانية حديثة ظهرت فيها من دون حجاب، مرتدية الصليب على شكل قلادة بشعر مكشوف.



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