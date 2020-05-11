الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر

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كشفت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين، أن إجازة عيد الفطر في الحكومة ستكون اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي (22-26 مايو).

جاء هذا بحسب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، وكانت قد توقعت، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوما، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال.


وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بشأن إجازة عيد الفطر، أن "القرار استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء".

وهنأت الهيئة في بيانها "قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة".

وأشار الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات إلى أن "هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم الجمعة في الـ22 من مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو 2020، غرة شهر شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوما".

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