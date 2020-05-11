  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفيديو

فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

وزيرة الصحة

العدد في النازل.. 346 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

الإمارات

الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

فايزة المطيري

أول فيديو لزفاف سعودية داخل الكنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

شركة النفط السعودية

3 دول خليجية تعلن خفض إنتاجها من النفط

لقطة من الفيديو

فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ

قطر

كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة

صاحب الاعلان

المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

آخر الأخبار

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة جديدة

#

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة بشأن شراء فريق مصري آخر

#

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للسودانيين

#

تركى آل الشيخ يفجر مفاجأة عن سعر عود "راشد الماجد"

ملايين

مفاجأة

تركي آل الشيخ

اسعار لاعبين

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية،  مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسعار لاعبي كرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد أزمة الكورونا .

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "،: " من سيدفع للاعب مرتب بالملايين أو يجدد بملايين أو يتعاقد بملايين ؟! في ظل الأزمة العالمية الآن ... أصبح ذلك من الماضي".

وتابع: "لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني مجزي ولا تذاكر مباريات ولا دعايات ! الانخفاض في نظري سيتجاوز الـ 50?? ... سأذكركم قريبًا".

وكان "تركي آل الشيخ" كتب أمس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك  أيضا قائلا : "  أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيرًا بعد الكرونا ... الكثير من الاندية في العالم ستعاني ... وأسعار اللاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضًا ... أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم
» الحكومة البريطانية تزف خبرًا سارًا بشأن عودة الدوري الإنجليزي
» السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
» فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ
» كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة
» الإفتاء توضح حكم قطيعة الأم في حال الأذى
» عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام
» كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة
» المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق
» أحدث ظهور لـ يارا منذ أزمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية