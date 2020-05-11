تفاصيل اتصال "السيسي" برئيس وزراء العراق

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رئيس وزراء العراق

السيسي

اتصال

الكاظمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة لمصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكدًا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة  الرئيس، مشيدًا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.


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