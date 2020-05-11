فيديو مغضب.. 3 فتيات يجاهرون بالمعصية في نهار رمضان

تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاث فتيات يمشين في أحد شوارع مدينة أسيوط، ويتعمدن توزيع الطعام على المارة بالشارع في نهار رمضان.

وانتشرت موجة من الغضب العارم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب هذه الأفعال التي لا تقدس شهر رمضان الكريم.

حيث علقت إحدى الناشطات قائلةً: «في عز نهار رمضان الهانم اللي ملقتش حد يربيها السايبة هي وصحباتها بتوزع أكل في الشارع علي الناس عند عصير العربي».

بينما أبدى آخر رأيه قائلًا: «إنتي فرحانة إنك بتجهري بكده في نهار رمضان؟ العيب مش عليكي لوحدك العيب علي اللي ربوكي.. تتوزع علي روحك بأذن الله عالم تعبانه».

شاهد الفيديو..



