فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت

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الطيب حسين
ضرب عامل في محطة اولى للوقود في صباح السالم. pic.twitter.com/DTzITGNkOf
— نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 11, 2020
ضرب عامل في محطة اولى للوقود في صباح السالم. pic.twitter.com/DTzITGNkOf
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