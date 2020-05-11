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بيان من صندوق النقد بشأن إقراض مصر 2.8 مليار دولار

مال وأعمال

صندوق النقد
صندوق النقد
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أحمد سالم

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صندوق النقد

فيروس كورونا

قرض مصري

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، لمواجهة أثار انتشار فيروس كورونا.

وقال الصندوق في بيان صحفي، إن مجلسه التنفيذي وافق على طلب مصر الحصول على تمويل سريع قيمته 2.772 مليار دولار تمثل نسبتها 100% من حصة مصر، وفقًا لأداة برنامج التمويل السريع ( (RFI .

وأضاف البيان أن التمويل سيكون لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الصندوق فإن مصر تحولت تحولًا ملحوظًا قبل انتشار وباء فيروس كورونا، بعدما نفذت برنامجًا ناجحا للإصلاح الاقتصادي، المدعوم بصندوق النقد الدولي لإصلاح الاختلات الكبيرة الداخلية والخارجية.

وقال البيان إن فيروس كورونا والصدمة العالمية تشكل اضطرابًا فوريًا وشديدًا من الممكن أن يؤثر بالسلب على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والذي حققته بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له.

وبحسب الصندوق فإن السلطات المصرية أعلنت عن حزمة مساعدات لمجابهة تداعيات صدمة فيروس كورونا، وسيساعد التمويل الجديد من الصندوق في تلبية بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الفقيرة.

وأبدى الصندوق استعداده للعمل عن قرب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي، كما أنه على استعداد لتقديم المشاورة الدعم اللازم، بحسب البيان.


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