» كورونا.. وفيات فرنسا تعاود الارتفاع مجددًا

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فرنسا.. 437 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

سجلت فرنسا اليوم الاثنين، ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا، حيث تم رصد 263 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع 70 وفاة في إحصائية الأحد.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 263 حالة وبلغت 26643، بينهم 16820 توفوا في المستشفيات و9823 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم الجمعة 243 حالة، والسبت 80، والأحد 70.

ولفتت الإدارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 22569 إلى 22284 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من  2776 إلى 2712، في تراجع مستمر منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد تبلغ حاليا 56724 شخصا، إضافة إلى "عشرات آلاف آخرين تعافوا خارج المستشفيات".

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في البلاد اليوم، عملية رفع القيود العامة التي تم فرضها على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.

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