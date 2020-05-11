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تحدي مثير بين نيشان وأحمد السقا في الحلقة الأخيرة

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اغلب السقا
اغلب السقا
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نيشان

أغلب السقا

نيشان وأحمد السقا

تمكن الإعلامي نيشان من التغلب على أحمد السقا في تحدي «النجارة ودق المسامير في الخشب» في برنامج " إغلب السقا"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وقال نيشان: "كل ضيوف البرنامج عايزين يغلبوا السقا وأنا مبسوط اني متواجد مع السقا في حلقة واحدة، وأجمل شيء في الحلقة هو وجود هدف نبيل وخيري".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

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