مساعدات غذائية لقرى العزل لمواجهة كورونا (صور)

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نجحت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعة وجامعة المستقبل في مصر، في دعم قرى العزل في مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.

ووزعت المؤسسة، بالتنسيق أيضا مع الأمم المتحدة للتطوع والأمم المتحدة لشئون الهجرة، مساعدات غذائية لمئات الأسر في عدة قرى معزولة بسبب فيروس كورونا، على رأسها قرية دير مواس بمركز مغاغة في محافظة المنيا، ومناطق أخرى في بشتيل وأوسيم والكيلو 4.5.


وتأتي هذه المساعدات الغذائية ضمن خطة التنمية المستدامة للمؤسسة والمجلس العربي وأنشطة المسئولية المجتمعية لجامعة المستقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على حياة المواطنين ودخولهم. 

وأكدت الدكتورة راندا رزق الاستشاري الدولي للمسئولية المجتمعية، استمرار مؤسسة حياة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.


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