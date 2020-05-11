» إيطاليا.. وفاة لاعب شهير إثر إصابته في التدريبات

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فُجع عشاق نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، حيث توفي لاعب الفريق، أندريا رينالدي، عن عمر ناهز 19 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء التدريبات المنزلية، حسب ما أفادت شبكة "سكاي سبورت".

وتدهورت الحالة الصحية لرينالدي بعد إصابته يوم الجمعة الماضي بتمدد في الأوعية الدموية في الرأس، خلال جلسة تدريب قام بها في منزله، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الاثنين.

وأكد أتلانتا، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن أنطونيو بيركاسى، رئيس النادي، وجميع عائلة الفريق، يشعرون بآلام كبيرة لوفاة أندريا رينالدي، قائلا، "تماما كما هو الحال في الملعب، كنت دائما آخر من يستسلم، هذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك حتى لا تذهب بعيدا، لكن تلك الابتسامة اللطيفة ستبقى على قيد الحياة دائما في قلب أولئك الذين كانوا محظوظين لمقابلتك".

ونشأ رينالدي في أكاديمية نادي أتلانتا، حيث لعب منذ أن كان عمره 13 عاما، وساعد فريق تحت 17 عاما في التتويج بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي، وتمت إعارته إلى صفوف نادي ليجنانو المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.



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