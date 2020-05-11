وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا

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توفي محمد عبده مدرب حراس مرمي نادي بدر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى محافظة البحيرة.

ويعد محمد عبده أول رياضي مصري يتوفي بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.


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