السلطات الروسية تعلن حصيلة وفيات كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 55 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس السبت.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 55 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1179 شخصا، بعد أن كانت 1124 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات الجديدة في العاصمة الروسية، حيث سجلت في المدينة حتى 7 مايو 51 وفاة، وفي 8 مايو 54، وفي 9 مايو 58، وفي 10 مايو 56.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 115909 إصابات.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 221344 حالة، بينها 2009 وفيات و39801 شفاء.

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