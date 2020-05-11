» "كريمة": البيع بالتقسيط ليس ربا وجائز

11 مايو 2020 - 10:10 م

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التقسيط ليس ربا، ناصحًا الشركات والأفراد الذين يبيعون بالتقسيط بضرورة الرفق بالناس.



وأضاف كريمة، خلال تواجده في برنامج «نور النبي»، مع الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة «صدى البلد»: "البيع بالتقسيط ليس ربا، وقال القيم رحمه الله إذا توسطت السلعة بين نقدين فلا ربا بينهما، وبيع التقسيط جائز ولكن أنصح الشركات والأفراد الذين يبيعون بالتقسيط الرفق بالناس، والإسلام لم يحدد سقف أعلى للربح فهذا عرض وطلب، ولكن لابد أن لا يتحول ذلك لحالة احتكار".



وتابع: "هناك فتوى خاطئة مثلًا إمرأة تريد أن تغير الحُلي الخاص بها بحُلي جديد، فيأتي شخص مُتسلف أو محسوب على العلم ينصحها ببيع الذهب وشراء جديد ومن مكان آخر، فهذا فهم حديث خاطئ عن الرسول عندما قال الذهب بالذهب،فالرسول هنا تكلم عن عدم المبادلة بأكثر من المعروض أي مثلًا عدم المبادلة كيلو ذهب بأكثر منه".