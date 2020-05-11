» عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب

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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن كهرباء القلب هو الإسم العلمي لانتظام ضربات القلب أو معدل ضربات القلب، موضحا أن أول أعراض أو شكوى من ضربات القلب هو الشعور بدوار.
وأضاف «جمال»، خلال لقائه ببرنامج «ربي زدني علما» المذاع عبر شاشة فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الاصابة بالسدة القلبية تعني بأن نبض المريض بضئ أقل من أربعين وفي هذه الحالة يلجئ المريض بتركيب منظم كهربي للقلب، موضحا أن المنظم الكهربي يتكون من قطعتين البطارية "المولد" والكابل الخارج منه، حيث إن البطارية تكون خارج القلب والكابل هو الذي بالداخل.
وأشار شعبان، إلى أن المنظم الكهربي معناه هو بطارية صناعية من صنع البشر تعوض الشحنة الكهربائية التي فقدت الشحنة الخاصة بها.

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