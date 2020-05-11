إيطاليا.. 179 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 30 ألفا و739

11 مايو 2020 - 11:30 م

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 30 ألفا و739، إثر تسجيل 179 حالة.



وأوضحت إدارة الدفاع المدني في بيان، الإثنين، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 219 ألفا و814.

وذكرت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 106 آلاف و587، بعد تماثل ألف و401 مريضا للشفاء.

وأفادت بانخفاض أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة من ألف و27 الأحد، إلى 999 الإثنين.

وأجرت إيطاليا مليونين و606 آلاف و652 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في إقليم "لومبارديا" وحدها إلى 15 ألفا و54، أي نحو نصف إجمالي الوفيات في إيطاليا.

وبلغ عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس 160 طبيبا.