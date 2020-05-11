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إسرائيل.. 6 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 258

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة إلى 258.
وحسب قناة "كان" الرسمية، قالت الوزارة إنها سجلت 30 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و506.
وأضافت الوزارة "من بين المصابين 66 حالة حرجة، وضع 58 منهم على أجهزة التنفس الصناعي".
فيما وصفت حالة 51 مريضا بالمتوسطة، وفق المصدر ذاته.
ووصل عدد المتعافين إلى 11 ألفا و863، بعد رصد 350 حالة شفاء جديدة.
ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة جديدة من التسهيلات لتخفيف قيود فرضتها قبل نحو شهرين، إثر انخفاض عدد المصابين وتسجيل نسبة شفاء مرتفعة. -

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