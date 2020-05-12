» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني

12 مايو 2020 - 12:20 ص

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إفراج السلطات الأمريكية عن العالم الإيراني "سيروس عسكري" المعتقل بتهمة "سرقة أسرار تجارية" منذ 2017.



وأضاف روحاني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن "عسكري سيعود في أول طائرة قادمة إلى البلاد في حال أظهرت نتائج الفحص الطبي عدم إصابته بفيروس كورونا".

وتعرض العالم الإيراني للاعتقال من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" في 2017، بتهمة سرقة "أسرار تجارية" لصالح بلاده، أثناء عمله بجامعة" كيس وسترن ريسرف" في ولاية أوهايو (غرب).

ولاحقا في 2019، قامت محكمة أمريكية بتبرئة عسكري من التهمة الموجهة إليه، لعدم وجود أدلة كافية تدينه.

وإثر ذلك، ألغت السلطات الأمريكية تصريح إقامته، واحتجزه مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكي بمراكز توقيف المهاجرين، استعدادا لترحيله.