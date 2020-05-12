مفاجأة..7 عائلات كاملة من الفيوم مصابة بالفيروس
"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد
"منصور" يكشف أول حالة وفاة بنادي الزمالك بـ"كورونا"
صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا
الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية"
بكين تكشف حقيقة اختراق أبحاث أمريكية بشأن كورونا
صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل
مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد
صندوق النقد يوافق على صرف دعم طارئ لمصر
وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا
المصريون ـ متابعات
شروق
فجر
03:31
05:06
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:47
عشاء
20:17