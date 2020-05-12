"منصور" يكشف أول حالة وفاة بنادي الزمالك بـ"كورونا"

12 مايو 2020 - 12:30 ص

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إغلاق نادي الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "تلقيت خبر وفاة مسئول الزراعة في نادي الزمالك بفيروس كورونا ".



وتابع منصور:"كورونا ليس وصمة عار ولكن هذا الموظف ابتلى بمرض فيروس كورونا".



وأضاف: "مدير الشئون الإدارية بالنادي على علم بالواقعة ولم يبلغ بالأمر وأصدرت تعليمات بعدم دخول مسئول الزراعة لأنه مصاب بفيروس كورونا والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس".

