  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في المغرب

مفاجأة..7 عائلات كاملة من الفيوم مصابة بالفيروس

وزارة المالية

"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

مرتضى منصور

"منصور" يكشف أول حالة وفاة بنادي الزمالك بـ"كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا

كورونا

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية"

لقاح كورونا

بكين تكشف حقيقة اختراق أبحاث أمريكية بشأن كورونا

صلاة العيد

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

كورونا في مصر

مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يوافق على صرف دعم طارئ لمصر

كرة قدم

وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا

"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

آخر الأخبار

وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرفية تكشف قيمة تمويل صندوق النقد الدولي لمصر

#

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

#

أديب: "الدولة هتستلف من صندوق النقد عشانكم"

#

البنوك: برنامج سريع من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

كشف أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها الصندوق بواقع 2.7 مليار دولار كأداة تمويل عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا ستصل إلى القاهرة خلال ايام بعد الموافقة عليها.
وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن جوانب إنفاق القرض ستكون في توفير العملة الصعبة من النقد الاجنبي للاقتصاد المصري والجانب الثاني ممثلاً في وزارة المالية سيكون في الانفاق على القطاع الصحي خاصة في ظل أزمة كورونا والجزء الاخر سيتم إستخدامه في تدعيم القطاعات الاكثر تضرراً وفقاً للمبادرات المعلنة في وقت سابق من قبل المؤسسات المختلفة.
ونفى كوجاك أن يكون للقرض اية تأثيرات على المواطن المصري الذي تحمل أعباء كثيرة على مدار 3 سنوات في أعقاب إجراءات الاصلاح الاقتصادي، قائلاً: "نهائياً لن يمس المواطن بأي شكل من الاشكال وهي حزمة تمويلية سريعة تقدم للدول الأعضاء في الصندوق لمواجهة تداعيات كورونا وحصلت عليه 40 دولة خاصة أن الصندوق يشيد بتجربة مصر وجرأتها في الاصلاح الاقتصادي وهو ماسمح  في التعامل مع صدمات تداعيات كورونا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل المناظرة التي تسببت في اغتيال فرج فودة
» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني
» فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر
» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت
» تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني الوالي لتركيا في طرابلس
» تعليق "كريمة" على صلاة الأزهر والفاتيكان الخميس القادم
» عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب
» "كريمة": البيع بالتقسيط ليس ربا وجائز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في موسكو
» خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:06 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية