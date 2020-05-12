"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

كشف أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها الصندوق بواقع 2.7 مليار دولار كأداة تمويل عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا ستصل إلى القاهرة خلال ايام بعد الموافقة عليها. وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن جوانب إنفاق القرض ستكون في توفير العملة الصعبة من النقد الاجنبي للاقتصاد المصري والجانب الثاني ممثلاً في وزارة المالية سيكون في الانفاق على القطاع الصحي خاصة في ظل أزمة كورونا والجزء الاخر سيتم إستخدامه في تدعيم القطاعات الاكثر تضرراً وفقاً للمبادرات المعلنة في وقت سابق من قبل المؤسسات المختلفة.
ونفى كوجاك أن يكون للقرض اية تأثيرات على المواطن المصري الذي تحمل أعباء كثيرة على مدار 3 سنوات في أعقاب إجراءات الاصلاح الاقتصادي، قائلاً: "نهائياً لن يمس المواطن بأي شكل من الاشكال وهي حزمة تمويلية سريعة تقدم للدول الأعضاء في الصندوق لمواجهة تداعيات كورونا وحصلت عليه 40 دولة خاصة أن الصندوق يشيد بتجربة مصر وجرأتها في الاصلاح الاقتصادي وهو ماسمح في التعامل مع صدمات تداعيات كورونا".