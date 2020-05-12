  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

ارشيفية

بالرغم من ارتفاع الإصابات .. دولة إسلامية تعيد فتح جميع مساجدها

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رامز جلال

نشطاء يكشفون دليلا على فبركة حلقة منة عرفة مع رامز جلال

إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى: هناك تكفيريون على رءوسهم عمائم

ساويرس

متابعة تعترف لـ"ساويرس" أنها تكرهه .. وهكذا فاجأها برده

جمال ريان: الفساد كلمة السر في تأخر الشعوب

مذيع الجزيرة يترجى وزير سعودي لقبول طلبه .. فما هو؟

حفيظ دراجي

حفيظ دراجي: هذا أفضل لاعب في تاريخ مصر

كورونا في المغرب

مفاجأة..7 عائلات كاملة من الفيوم مصابة بالفيروس

وزارة المالية

"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

مذيع الجزيرة يترجى وزير سعودي لقبول طلبه .. فما هو؟

عرب وعالم

جمال ريان: الفساد كلمة السر في تأخر الشعوب
جمال ريان: الفساد كلمة السر في تأخر الشعوب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

طلب مفاجئ من مذيع الجزيرة لوزير سعودي: أرجو الموافقة

#

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

#

شاب سعودي يفحم مذيع الجزيرة بمعلومة محرجة .. وهكذا حاول تبرير موقفه

#

مذيع الجزيرة ينقلب على زميله بعد هجومه على قطر

قطر

السعودية

طلب جمال ريان - مذيع الجزيرة - بالسماح له بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": معالي وزير الحج المحترم ، السلام عليكم ورحمة ، انا جمال ريان والمقيم في قطر ، نويت الحج هذا العام ، أرجو الموافقة على السماح لي بالحج "برا" من الدوحة مباشرة الى مكة المكرمة ، إن لم يكن هناك قرار سياسي ..... ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،.

وكانت السعودية قد علقت الحج والعمرة بسبب فيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الزمالك ينهى صداع مستحقات "كاسونجو"
» قرية تعزل نفسها بقنا
» تعرف على المشهد الذي حذفه رامز جلال من حلقة فيفي عبده خوفا من القضاء
» وفاة فنان كوميدي شهير .. ونجله يعلن الخبر
» مدرب ريال مدريد: فخور لأنني عملت يوما في الأهلي المصري
» وفاة إعلامية شابة بعد صراع مع المرض
» والد إبراهيم فايق يشعل تويتر بعد ظهوره: ملتحي بس مش شرير
» تفاصيل المناظرة التي تسببت في اغتيال فرج فودة
» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني
» فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر
» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية