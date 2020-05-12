» والد إبراهيم فايق يشعل تويتر بعد ظهوره: ملتحي بس مش شرير

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إبراهيم فايق


ظهر الإعلامي المصري إبراهيم فايق في صورة رفقة والده الذي بدا فيها ملتحيا حليق الشارب.

وعلق "فايق" على الصورة قائلا: ربنا يخليك ليا ويحفظك ويبارك لي فيك يا حبيبي .

وتنوعت التعليقات بين الإشادة والدعاء له ، حيث قال أحد المتابعين : ربنا يخليه ويحفظه من كل شر و مكروه ويديه الصحة والعافية وطول العمر وكل سنة وانت طيب يا اعلامي يا محترم ابراهيم فايق

وقال آخر: في ناس بدقن جميلة وبتضحك اهي مش كل الي بدقن مكشر وارهابي سبحان الله.


وكان فايق تحدث عن والده وبكى في برنامج تلفزيوني سابق بعدما قال إن والده أصبح كفيفا ولم يره على الشاشة.


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