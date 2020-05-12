بالرغم من ارتفاع الإصابات .. دولة إسلامية تعيد فتح جميع مساجدها

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رمضان

كورونا

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بعد التشاور مع وزارة الصحة قررت إعادة فتح جميع مساجدها اليوم، في خطوة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف محمد قمي مدير منظمة التنيمة الإسلامية في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" أن المساجد سيتم فتحها لثلاثة أيام لإحياء ليال معينة في رمضان ولم يوضح إذا كانت ستظل مفتوحة أم سيتم إعادة إغلاقها بالرغم من الزيادة في أعداد المصابين التي تشهدها إيران.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة ،كيانوش جهانبور، أعلن في بيان رسمي أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 6685 وفاة، فيما تجاوزت الإصابات 109 ألف إصابة.


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